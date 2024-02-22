Солистка группы «Мираж» вспомнила, как чуть не сгорела на речном круизе

Певица Екатерина Болдышева рассказала «Газете.Ru», что однажды чуть не сгорела на речном круизе.

«Я участвовала в записи одного музыкального проекта с нашими друзьями и согласилась отправиться с ними в речной круиз, где мы должны были исполнить программу с этими песнями. Надо же было такому случится, что на теплоходе начался пожар. Это было на самом деле страшно!» — вспомнила исполнительница.

Артистка добавила, что ей повезло, так как возгорание произошло во время стоянки — всех пассажиров быстро эвакуировали, никто не пострадал, а пожар потушили. Певица связала случившуюся неприятность в своей жизни с тем, что в тот момент рядом не находился ее супруг, музыкант Алексей Горбашов. Она рассказала, что однажды едва не опоздала на поезд из-за пробки, но успела сесть в последний вагон. Супруг, не зная о том, что артистка все-таки успела на поезд, остался ждать ее на платформе.

«В то время еще не было мобильных. Как потом выяснилось, он обежал весь вокзал и перроны, просил сделать объявление по громкоговорителям и, поняв, что меня нигде нет, сел на следующий поезд и догнал нас на какой-то станции, где мы стояли полчаса», — отметила артистка.

Болдышева и Горбашов вместе уже 31 год. Артистка считает, что самое смешное в их отношениях — то, что они до сих пор вместе, несмотря на то, что возлюбленные абсолютно разные по темпераменту.

«И вообще, когда меня приглашали в «Мираж», знакомые предупреждали, что самый страшный человек во всем коллективе --это Алексей Горбашов, мол, надо держаться от него на расстоянии. Самое смешное, что именно этот «самый страшный» человек в коллективе и стал моим спутником жизни», — заявила исполнительница.

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