Стало известно, кто станет вторым ведущим «Новой Фабрики звезд»

Шоумен Тимур Родригез разделит место ведущего «Новой Фабрики звезд» с Региной Тодоренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Представители канала пояснили, что в музыкальном шоу будет не только двое наставников, но двое ведущих. Вторым ведущим стал Родригез, который признался, что когда-то даже ходил на кастинг оригинальной «Фабрики». Шоумен добавил, что согласился принять участие в новом проекте, так как ему стало интересно узнать, повлияли ли новые реалии на формат шоу.

14 февраля стало известно, что блогерша Регина Тодоренко станет ведущей музыкального проекта «Новая Фабрика звезд». Шоу стартует на телеканале ТНТ 3 марта.

До этого сообщалось, что солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал наставников проекта. Артист будет помогать начинающим певцам проявлять свои таланты вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что «Новую Фабрику звезд» ждет «грандиозный успех». Он уверен, что после проекта в российском шоу-бизнесе появятся новые звезды. Продюсер считает, что Сергей Шнуров и Сергей Жуков создадут «очень мощные команды».

Ранее стало известно, что Киркоров вернулся в эфир ТНТ.