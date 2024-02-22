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Звезда «Слова пацана» пожаловалась на навязчивых поклонников

Актриса Анна Пересильд заявила, что ей неприятны навязчивые поклонники

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Тумач Продакшн

Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд на программе «Кино в деталях» призналась, что иногда ее страшит ее популярность из-за навязчивых поклонников.

«Всегда есть неприятные моменты. Мне иногда пишут страшные сообщения: «Стою у твоего дома, жду тебя». А я же еще маленькая девочка — это неприятно, мягко говоря», — призналась 14-летняя артистка.

Она также вспомнила, что иногда фанаты звонят ей в три часа ночи. При этом Пересильд порадовалась тому, что у нее появился зритель, которому интересны ее работы. Молодая актриса отметила, что одноклассники тоже поддержали ее, несмотря на популярность. Она сказала, что даже удивилась реакции сверстников в школе, которые заявили, что гордятся ею.

В 2023 году Анна Пересильд сыграла в сериале «Слово пацана» роль 14-летней Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая рассказывала журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.

Юная актриса признавалась, что ее мать Юлия Пересильд и отец, режиссер Алексей Учитель изначально были против ее участия в сериале, так как считали его тяжелым, но позже дали свое согласие.

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