Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сестра Matrang объяснила слова рэпера о невозможности вернуться в Россию из-за страха

Сестра Matrang назвала неправдой слова рэпера о страхе возвращаться в Россию

close
100%
Wikimedia Commons

Сестра рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) назвала неправдой слова рэпера о том, что он якобы боялся возвращаться в Россию из Таиланда. Об этом пишет NEWS.ru.

«Его состояние не позволяло вести с ним диалог. Он не поддавался никаким уговорам <...> Все его публичные выступления о том, что он хочет вернуться в Россию, но не может, были <...> ложными. Никакой официальной депортации Алана из Таиланда не было, это была организованная нами операция», — уточнила девушка.

По ее словам, многие не хотят верить, что причиной сложившейся с артистом ситуации стали запрещенные вещества. Сестра Matrang заверила, что сейчас музыкант будет некоторое время находиться на лечении, в этот период певец не сможет поддерживать связь с поклонниками.

21 февраля рэпер Matrang прилетел в Россию и лег в реабилитационную клинику. Сестра Matrang подтвердила журналистам, что у него начались проблемы в Таиланде из-за запрещенных препаратов. Сейчас рэпера поместили в рехаб, а родители начали искать средства на его лечение.

Ранее раскритиковавший коллег за гонорары Кологривый сходил на шоппинг в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами