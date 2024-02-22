Сестра Matrang объяснила слова рэпера о невозможности вернуться в Россию из-за страха

Сестра рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) назвала неправдой слова рэпера о том, что он якобы боялся возвращаться в Россию из Таиланда. Об этом пишет NEWS.ru.

«Его состояние не позволяло вести с ним диалог. Он не поддавался никаким уговорам <...> Все его публичные выступления о том, что он хочет вернуться в Россию, но не может, были <...> ложными. Никакой официальной депортации Алана из Таиланда не было, это была организованная нами операция», — уточнила девушка.

По ее словам, многие не хотят верить, что причиной сложившейся с артистом ситуации стали запрещенные вещества. Сестра Matrang заверила, что сейчас музыкант будет некоторое время находиться на лечении, в этот период певец не сможет поддерживать связь с поклонниками.

21 февраля рэпер Matrang прилетел в Россию и лег в реабилитационную клинику. Сестра Matrang подтвердила журналистам, что у него начались проблемы в Таиланде из-за запрещенных препаратов. Сейчас рэпера поместили в рехаб, а родители начали искать средства на его лечение.

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