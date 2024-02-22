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«Куплю у вас дом»: Маша Распутина захотела переехать из Москвы

Певица Маша Распутина заявила о желании купить дом в Краснодарском крае

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Маша Распутина во время гастролей в Краснодарском крае призналась, что ей очень нравится этот регион. Об этом пишет mk.ru.

«Как же вы хорошо здесь живете. И вы все веселые, озорные... Такие классные! И у вас все-таки теплый край! Вот я возьму как-нибудь приеду и куплю у вас дом. Мне ваш край давно нравится. Это суперрегион. И люди такие настоящие, такие неподдельные!» — воскликнула Распутина.

В декабре возник слух, что Распутина готовится к свадьбе. Он появился после того, как гражданский муж исполнительницы бизнесмен Виктор Захаров добился развода у своей бывшей супруги Елены. Тогда дочь Распутиной Мария не исключила возможность, что ее родители могут узаконить отношения. Однако позже Захаров опроверг слухи о заключении брака с певицей.

Распутина состоит в отношениях с Захаровым с 1999 года. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. В январе 2023 года певица рассказала, что дочь планирует стать топ-моделью.

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