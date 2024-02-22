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Фильм «Бордерлендс» выйдет в России раньше мирового релиза

Фильм по популярной игре Borderlands покажут в России 8 августа

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Lionsgate Movies

Дистрибьютор Global Film на своей VK-странице сообщил, что фильм «Бордерлендс» выйдет в кинотеатрах России 8 августа.

Компания также поделилась дублированным трейлером киноадаптации популярной игры Borderlands. При этом премьера фильма в США запланирована только на 9 августа.

События игры и фильма разворачиваются в вымышленной вселенной на планете Пандора. В центре событий наемница Лилит и ее команда ренегатов. Лилит берется за выполнение очередной опасной миссии, в ходе которой ей нужно спасти дочь владельца оружейной корпорации «Атлас».

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт (Лилит), Кевин Харт (Роланд), Флориан Мунтяну (Криг), Джек Блэк (Клэптрэп), Джейми Ли Кертис (Патриция Таннис) и Ариана Гринблатт (Крошка Тина). Постановщиком выступил Элай Рот, известный по фильмам «День благодарения» и «Хостел».

Borderlands — это серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица. В серии было выпущено три основные игры, а также три ответвления.

Ранее сообщалось, что в России оштрафовали кинотеатр за показ «Оппенгеймера».

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