Кологривый о Моргенштерне*: «Очень его люблю»

Актер Никита Кологривый признался, что ему нравится образ рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и отметил честность музыканта перед слушателями и собой. Об этом артист рассказал в YouTube-беседе с Никитой Ефремовым.

«Очень его люблю как явление. Мне очень часто говорят, что мы похожи в чем-то. Думаю, он честно живет, что мне очень нравится. Я пытаюсь быть таким же максимально, но не всегда выходит. Он красавчик», — сказал Кологривый.

Звезда «Слова пацана» также заявил, что у Моргенштерна хорошие актерские навыки. Он признался, что понимает его творчество как актер и заявил, что снимает перед рэпером шляпу из-за его медийного образа. Кологривый также вспомнил, что однажды ему предлагали сыграть музыканта. Он не стал раскрывать имя того человека, который ему предложил, отметив лишь, что с подобной инициативой выступил известный актер.

«И я сказал: «Да!». Прикинь, если бы я его сыграл? Это бы просто уничтожило пространство. Поэтому, Морген, молодец», — подытожил Кологривый.

Недавно Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране» и пообещал это доказать. Затем режиссер фильма о Жириновском опроверг, что главную роль исполнит Кологривый.

Ранее сообщалось, что звезда «Ворониных» пристыдила рэпера из-за отношения к девушкам.