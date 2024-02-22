«Ее притопили»: Вика Цыганова о Собчак после вечеринки Ивлеевой

Певица Вика Цыганова в интервью mk.ru посоветовала Ксении Собчак пройти по пути «очень богатой еврейской блудницы» Иды Рубинштейн.

«Если это покаяние, то должно быть как у очень богатой еврейской блудницы Иды Рубинштейн, которая сначала пропагандировала свою бисексуальность и подрывала все устои общества, а на склоне лет приняла христианство, работала в госпиталях. Последует ли ее примеру Ксения Собчак, мы не знаем. Сейчас ее притопили, грубо говоря, но где ее тушка всплывет, мы, честно говоря, еще не знаем», — высказалась Цыганова.

Она также выразила мнение, что не стоит верить покаяниям Филиппа Киркорова, Лолиты и других гостей скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Артистка убеждена, что все звездные извинения были написаны одним человеком «под копирку». По мнению Цыгановой, эти знаменитости «объявили войну нашей религии».

Помимо этого, певица подчеркнула, что сейчас России нужны патриотические песни, которые смогут поднять дух россиян. Цыганова считает, что «старая гвардия шоу-бизнеса» пишет неискренние гламурные песни, от которых артистку тошнит.

Ранее Долина спела раненым бойцами СВО.