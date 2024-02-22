Продюсер объяснил, почему Ивлеевой не стоит ехать в ДНР после скандала

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Насте Ивлеевой не стоит ехать в ДНР после скандальной вечеринки, так как это еще сильнее разозлит россиян. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Думаю, Ивлеевой правильно было бы уйти на время из инфополя, так как ее имя и ассоциации с ней вызывают негативную реакцию и сопротивление. Если она, как издание пишет, рискнет, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит», — пояснил Рудченко.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки и сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных. Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь». После этого Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска на 2 миллиона рублей к Киркорову.

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