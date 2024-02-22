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Солист Hi-Fi об отношениях с женой: «Опытный подкаблучник»

Певец Пронькин назвал себя опытным подкаблучником

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Darya Orlova/Global Look Press

Солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин заявил в беседе с «Пятым каналом», что является «опытным подкаблучником».

Пронькин заявил, что в отношениях должны быть паритет и равноправие. Он уточнил, что несмотря на равноценный союз, от мужчины много чего зависит.

«Нет, мужчина всему глава, естественно. Женщина шея — вот это — бла-бла-бла все! Я за то, чтобы были какие-то равноправные, трезвые отношения, но от мужчины очень многое зависит. Это основа, это стержень, это сила», — заключил певец.

Тимофей Пронькин женат на психологе Любови Колтуновой. В их семье родилось двое сыновей — Степан и Роман.

В сентябре 2023 года Пронькин рассказал, что хотел бы построить дом во многих частях света. Пронькин мечтает о недвижимости во французском городе Керле. Артист хотел бы маленький дом в португальском стиле. Также певец был бы не против недвижимости на Белом море, чтобы ходить на рыбалку.

Пронькин добавил, что в России тоже много интересных и живописных мест, в которых бы хотелось пожить.

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