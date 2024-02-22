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Андрей Малахов раскрыл, кем хотел стать в юности

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что с юности хотел работать на ТВ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Шоумен Андрей Малахов признался в беседе с «Пятым каналом», что с юности хотел работать на телевидении.

Малахов признался, что свою первую практику на факультете журналистики проходил в программе «Доброе утро». Он рассказал, что в его успех верила Елена Миронова. По словам шоумена, телеведущая его поддерживала и приносила модную одежду сына.

Малахов добавил, что всесторонняя поддержка гарантирует быстрый успех, однако он не считает это хорошим способом в продвижении карьеры.

«Мне кажется, что когда успех не приходит сразу, то это закаляет человека больше, чем когда договорились родители, пропихнули по знакомству, переспал с кем-то, удачно появился в клипе или в кино. Это все очень разрушает, мне кажется», — поделился шоумен.

18 февраля Малахов заявил, что не считает себя крестным отцом Юлии Барановской. Шоумен объяснил, что такого мнения придерживается сама Барановская, так как в одном из интервью он поддержал ее стремление развивать себя в телеиндустрии.

Малахов отметил, что однажды заявил, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина обязательно станет телеведущей. В 2014 году Барановская начала вести программу «Мужское / Женское».

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