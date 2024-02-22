Подольская вспомнила, как ее бросил Пресняков

Певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, сделанное на горнолыжном курорте в Сочи и вспомнила, как впервые встала на лыжи.

«Мой драгоценный муж привез меня на горнолыжный курорт Франции и торжественно заявил, что «поставит» меня на лыжи. Повозился со мной пол часика и так же торжественно предложил мне немного поучиться самой», — рассказала артистка.

Подольская добавила, что ее супруг Владимир Пресняков ушел кататься на другую гору, а она, пока его не было, «облежала и обрыдала все французские склоны». После случившегося певица возненавидела этот вид спорта и собралась скорее улетать, однако затем все-таки успешно встала на лыжи.

«Кстати, у мужа совершенно другая версия этой истории», — подытожила певица.

Подольская замужем за певцом Пресняковым, с которым познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в артиста и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину.

Пара поженилась 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у супругов появился еще один ребенок, его назвали Иваном.

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