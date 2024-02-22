Стало известно, как долго Zivert выступала со «страшными болями»

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) впервые едва не отменила свой концерт из-за проблем со здоровьем в 2022 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мероприятие проходило 27 ноября в Пятигорске. По данным канала, тогда певицу замучил остеохондроз: пришлось подключать врачей, но артистка все же отыграла программу. В 2022 году Zivert узнала о своем диагнозе, однако в следующем году она продолжила выступать, несмотря на боль.

21 февраля Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. Артистка добавила, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

«Последняя капля случилась на моем концерте в Калининграде, когда я, обколотая обезболивающими и блокирующими уколами, вышла на сцену и отработала сольник, после чего со страшными болями возвращаюсь в Москву», — рассказала она.

До этого певица Zivert стала новой наставницей в шоу «Голос». По словам звезды, она продолжит работу в этом проекте, несмотря на отмену концертной программы.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов отменил съемки из-за болезни.