Вячеслав Макаров подарил звезде «Великолепного века» шапку-ушанку

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров подарил турецкому актеру Бураку Озчивиту шапку-ушанку. Об этом он сообщил в беседе с kp.ru.

Макаров встретился с Озчивитом на концерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall в Москве. Там телеведущий подарил актеру головной убор и показал, как его носить.

«В ней точно не замерзнут ни уши ни голова», — заявил телеведущий.

Макаров признался, что переживал перед встречей Озчивитом, потому что опасался «звездных замашек» от турецкого актера. Однако, как оказалось, у артиста их нет.

«Он абсолютно наш — по-русски открытый и легкий в общении человек. Я получил удовольствие от работы с Бураком», — поделился Макаров.

Бурак Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бей в сериале «Великолепный век». Он также снимался в проектах «Черная любовь», «Основание: Осман», «Королек — птичка певчая».

21 февраля «Пятый канал» сообщил, что Бурак Озчивит исполнил на киноконцерте в Москве русскую песню «Калинка-Малинка». После композиции актер добавил, что уже готов принимать участие в российско-турецком проекте.

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