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Звезда «Ворониных» пристыдила рэпера из-за отношения к девушкам

Актриса Волкова обвинила рэпера Macan в двойных стандартах

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Екатерина Волкова возмутилась в Telegram-канале высказываниям рэпера Macan о девушках.

В одном из интервью Macan осудил девушек, которые публикуют фото в купальниках и нижнем белье в социальных сетях, а также ходят по клубам и заводят отношения на одну ночь. Волкова призналась, что у нее «задергался глаз» из-за мнения исполнителя.

Волкова обвинила певца в двойных стандартах. Она отметила, что молодые артисты сами ведут разгульный образ жизни при том, что указывают, как «должна» правильно себя вести женщина.

«Так что первее — курица или яйцо?! Это девчонки такие испорченные? Или они всего лишь пытаются добиться внимания и подыграть вам, чтобы хоть как-то зацепить ваше искушенное внимание?» — отметила артистка.

Волкова отметила, что мало медийных мужчин встречаются с «простыми девушками», которые посвящают себя учебе и имею принципы и воспитание. Актриса заявила, что многие футболисты и артисты женаты на «дубайском типаже».

«Да потому, что «приличная» девушка не может появиться там, где вы сами же обитаете: в кальянных, кабаках, клубах, в тиндерах для быстрого дейтинга. Или не может конкурировать с «высшей лигой» (профессиональных охотниц). На кого вы сами подписаны, кого лайкаете, разве это не пышногрудые и попастые модели, певицы в купальниках?» — возмутилась актриса.

Волкова добавила, что девушки в поисках отношений начинают конкурировать между собой и менять себя, чтобы соответствовать образу, созданному мужчинами.

«Любите простых, скромных, натуральных и интеллигентных. И вот увидите — развратниц будет меньше», — заявила Волкова.

Ранее Екатерина Волкова опубликовала фото под капельницей.

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