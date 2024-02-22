Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Яна Чурикова рассказала о критике в шоу «Голос» из-за Нагиева

Телеведущая Чурикова заявила, что ее критиковали после ухода Нагиева из «Голоса»

close
100%
Телеграм-канал «Яна_Чу»

Телеведущая Яна Чурикова рассказала в беседе с teleprogramma.pro, что на нее обрушилась критика после ухода Дмитрия Нагиева в шоу «Голос».

Чурикова стала ведущей «Голоса» вместо Нагиева после того, как он покинул проект. Артистка призналась, что поначалу людям не понравилась замена актера. Она уточнила, что отнеслась к критике спокойно.

«Наша «ведущенская» судьба такова: можно вести программу после кого-то или быть первой ведущей, а потом проект ведет кто-то другой — я проходила оба варианта. Когда в 2017-м на МУЗ-ТВ запустилась новая «Фабрика звезд», ведущей тоже досталось, а мне писали, что без меня «Фабрика» уже не та. Потом я сменила ведущего в «Голосе», и, конечно, мне тоже много чего писали», — поделилась артистка.

Чуркова также объяснила, почему ранее заявляла, что Нагиева «нельзя заменить» и он «всегда будет первым». Звезда написала этот пост, чтобы отдать дань уважения предшественнику и его вкладу.

Яна Чурикова наиболее известна как ведущая программы «Фабрика звезд». Она стала ведущей шоу «Голос. Дети» в 2022 году. А в 2023-м стала вести проект «Голос».

Ранее создатель «Фабрики звезд» поддержал ведущую перезапуска Регину Тодоренко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами