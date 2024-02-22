Яна Чурикова рассказала о критике в шоу «Голос» из-за Нагиева

Телеведущая Яна Чурикова рассказала в беседе с teleprogramma.pro, что на нее обрушилась критика после ухода Дмитрия Нагиева в шоу «Голос».

Чурикова стала ведущей «Голоса» вместо Нагиева после того, как он покинул проект. Артистка призналась, что поначалу людям не понравилась замена актера. Она уточнила, что отнеслась к критике спокойно.

«Наша «ведущенская» судьба такова: можно вести программу после кого-то или быть первой ведущей, а потом проект ведет кто-то другой — я проходила оба варианта. Когда в 2017-м на МУЗ-ТВ запустилась новая «Фабрика звезд», ведущей тоже досталось, а мне писали, что без меня «Фабрика» уже не та. Потом я сменила ведущего в «Голосе», и, конечно, мне тоже много чего писали», — поделилась артистка.

Чуркова также объяснила, почему ранее заявляла, что Нагиева «нельзя заменить» и он «всегда будет первым». Звезда написала этот пост, чтобы отдать дань уважения предшественнику и его вкладу.

Яна Чурикова наиболее известна как ведущая программы «Фабрика звезд». Она стала ведущей шоу «Голос. Дети» в 2022 году. А в 2023-м стала вести проект «Голос».

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