Певица Зара назвала свой идеал мужчины

Певица Зара заявила в беседе с «Пятым каналом», что считает актера Василия Ланового идеалом мужчины.

Зара назвала Ланового красивым, благородным, умным, глубоким мужчиной с чувством юмора. По словам артистки, общение с актером было «подарком судьбы».

«Мне очень повезло, я знала его лично. Неоднократно мы участвовали в совместных проектах, общались», — поделилась исполнительница.

Василия Ланового не стало в 2021 году. Актер запомнился ролями в экранизациях романов «Алые паруса» Александра Грина, «Коллеги» Василия Аксенова, а также «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого. После съемок в «Семнадцати мгновениях весны» он еще трижды играл в экранизациях произведений Юлиана Семенова: «Вожка», «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Лановой удостоился звания народного артиста СССР в 1985 году.

В августе 2022 года в День города в Геленджике состоялось торжественное открытие бюста Василия Ланового. Как объяснили в администрации населенного пункта, Лановой считал себя «стопроцентным геленджичанином».

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