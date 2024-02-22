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Продюсер допустил бойкот зрителей шоу «Маска» из-за участия Киркорова

Продюсер Кинн заявил, что Киркорова могут снять с «Маски» в случае бойкота зрителей

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Виктор Кинн заявил в беседе с NEWS.ru, что возвращение певца Филиппа Киркорова в шоу «Маска» не означает, что общество согласно с этим.

Кинн считает, что зрители могут перестать смотреть «Маску» из-за участия Киркорова в ней. По мнению продюсера, в случае бойкота аудитории НТВ может снять артиста с программы.

«Если зрители массово, например, объявят НТВ бойкот и не будут смотреть «Маску» из-за участия Киркорова, то канал может отказаться от Филиппа в жюри под нажимом аудитории», — заявил продюсер.

После участия Киркорова в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой появился слух, что Киркоров может не появиться в пятом сезоне шоу «Маска». Однако позже НТВ подтвердил участие певца в новых выпусках.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее Соседов заявил о «крыше» Ивлеевой.

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