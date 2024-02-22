Звезда Голливуда Том Круз расстался с дочерью бывшего депутата российской Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета Sun.

По информации издания, киноактер прекратил отношения с Хайровой, потому что они просто исчерпали себя. Несмотря на это Круз хочет, чтобы Эльсина осталась ему другом, так как они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

Источник газеты заявил, что Крузу было бы неловко завершить отношения с Эльсиной на плохой ноте, потому что они запросто могут столкнуться друг с другом в лифте.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Круз и его новая возлюбленная, бывшая модель из России Эльсина Хайрова, перешли на новый этап отношений.

Эльсина Хайрова — дочь известного российского депутата Рината Хайрова и бывшая жена бизнесмена, занимающегося бриллиантами. Слухи о романе Тома Круза с россиянкой появились в декабре прошлого года. Актера и бывшую модель засняли на тайном свидании в Лондоне. По информации журналистов, Том Круз познакомился со своей новой возлюбленной на воскресном чаепитии, которое проходило в его пентхаусе в Гайд-парке.

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