Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Том Круз расстался с дочерью бывшего депутата российской Госдумы

Том Круз прекратил отношения с дочерью бывшего депутата российской Госдумы

close
100%
elsina_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда Голливуда Том Круз расстался с дочерью бывшего депутата российской Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета Sun.

По информации издания, киноактер прекратил отношения с Хайровой, потому что они просто исчерпали себя. Несмотря на это Круз хочет, чтобы Эльсина осталась ему другом, так как они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

Источник газеты заявил, что Крузу было бы неловко завершить отношения с Эльсиной на плохой ноте, потому что они запросто могут столкнуться друг с другом в лифте.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Круз и его новая возлюбленная, бывшая модель из России Эльсина Хайрова, перешли на новый этап отношений.

Эльсина Хайрова — дочь известного российского депутата Рината Хайрова и бывшая жена бизнесмена, занимающегося бриллиантами. Слухи о романе Тома Круза с россиянкой появились в декабре прошлого года. Актера и бывшую модель засняли на тайном свидании в Лондоне. По информации журналистов, Том Круз познакомился со своей новой возлюбленной на воскресном чаепитии, которое проходило в его пентхаусе в Гайд-парке.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами