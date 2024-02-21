Певица Zivert отменила концерты на полгода из-за «страшных болей»

Певица Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. Соответствующее видеообращение она выложила в своем Telegram-канале.

33-летняя певица заявила, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже полтора года, но в последнее время стали прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

«Последняя капля случилась на моем концерте в Калининграде, когда я обколотая обезболивающими и блокирующими уколами вышла на сцену и отработала сольник, после чего со страшными болями возвращаюсь в Москву», — рассказала она.

Стоимость всех приобретенных билетов будет компенсирована покупателям.

До этого певица Zivert стала новой наставницей в шоу «Голос». По словам звезды, она продолжит работу в этом проекте, несмотря на отмену концертной программы.

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