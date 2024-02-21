Продолжение «Бегущего по лезвию» снимут в Праге

Сериал «Бегущий по лезвию 2099», продолжение научно-фантастических «Бегущий по лезвию» и «Бегущий по лезвию 2049», будут снимать в Чехии. Об этом сообщает Screen Daily.

Корпорация Amazon снимет картину в пражской киностудии Barrandov, съемки начнутся в июне.

Сюжет сериала развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049».

По словам директора Barrandov киностудии Петра Тихого, которого цитирует чешское агентство новостей Česká tisková kancelář, создатели фильма потратят на съемки в Чехии около $43 миллионов.

Режиссером сериала станет Джонатан ван Тюллекен, работавший над комедией «Муви 34» и сериалом «Отбросы». Режиссер оригинального «Бегущего по лезвию» 1982 года Ридли Скотт станет исполнительным продюсером проекта.

В 2023 году Ридли Скотт выразил сожаление, что не снял «Бегущего по лезвию 2049».

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