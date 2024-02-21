«Я не ем кинокорм»: Валерия раскрыла секрет стройности

Певица Валерия раскрыла секрет своей стройности. 55-летнюю звезду цитирует «Пятый канал».

«У нас за сладкое в семье отвечает Иосиф. По нему видно», — пошутила певица, отметив, что предпочитает здоровое питание.

На съемках, уточнила Валерия, она питается здоровыми продуктами, которые входят в ее обычный рацион — например берет из дома боксы с привычными блюдами. Если у нее нет с собой контейнеров, она все равно находит способ выбрать здоровую пищу.

«Здесь, например, попросила просто мне отварные яйца принести, их поела. Я не ем кинокорм», — рассказала она во Дворце гимнастики Ирины Винер, где прошла церемония награждения лауреатов премии «Мы твердо верим в героев спорта».

Накануне телеведущая, актриса Маша Малиновская заявила в личном блоге, что ей еще нужно похудеть на 10 килограммов.

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