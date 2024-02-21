Писательница, общественный деятель и телеведущая Дарья Донцова (настоящее имя Агриппина Донцова) рассказала, чем ее удивляют современные читатели. Донцову цитирует ТАСС.

По словам Донцовой, большая часть ее читателей остаются с ней с начала писательской карьеры, однако писательницу удивило, что в ее соцсетях начали появляться совсем молодые люди — до 30 лет.

«Меня также удивило, что они хотят читать на бумаге, потому что я думала, что вся молодежь давно ушла в онлайн. У меня очень разные читатели: есть подростки, где-то лет с 13-14, большой кусок — это мамы и женщины в декрете», — уточнила она.

Писательница также рассказала, что многие пенсионеры стали покупать более дешевые по сравнению с «бумагой» онлайн-издания, что ее тоже удивило. Ее самому пожилому читателю, призналась Донцова, было 98 лет.

В свою очередь Евгений Соловьев, начальник отдела остросюжетной литературы издательства «Эксмо» отметил, что Донцова является мультивозрастным брендом: около 17% от всех читателей находятся в возрасте до 16 лет, от 16 до 22 — 14 или 15% читателей Донцовой, наименьшее количество читателей от общего числа поклонников ее творчества, около 10%, находятся в возрасте от 25 до 35 лет.

«Большая часть женской аудитории относительно мужской. Я это объясняю тем, что главные ценности, заложенные в книгах Донцовой, — это семейные ценности, которые ближе женщинам, чем мужчинам», — сделал предположение Соловьев.

Также Донцова призналась, что уже 25 лет пишет по книге в месяц.

Ранее Наталия Гулькина рассказала о гастролях в Китае.