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ФНС заблокировала счета компании чипсов Ивлеевой

Super: ФНС заблокировала счета компании блогерши Ивлеевой «Коленки пчелы»

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@_agentgirl_/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Счета компании «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит блогерше Насти Ивлеевой, заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает издание Super.

Компания «Коленки пчелы» занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, позиционировавшихся как продукты от Насти Ивлеевой.

Остальными долями акций компании владеют бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков — каждому из них принадлежат доли в 27,5%.

Точная причина блокировки неизвестна, но, по данным издания, она может быть связана с неуплатой налогов, сборов, пени и штрафа.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в YouTube-передаче «Спецкорр», что блогерша Настя Ивлеева вернется к прежней жизни после скандала с «голой» вечеринкой.

Ранее в Венесуэле открыли памятник Пушкину.

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