«Хотел нанести вред стране»: глава Нижегородской области об авторе стоп-листа книг

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал провокацией информацию о списке книг, подлежащих изъятию из-за якобы содержащейся в них пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прочитал про некий список запрещенных книг, в который включили Достоевского, Платона. Не могу сдержать эмоции и промолчать», — написал он.

Как отметил глава региона, критерии составления списка непонятны.

«Неизвестно под каким соусом распространен и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов», — сказал он, выразив надежду, что список получит надлежащую общественную оценку.

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал «международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов, вступил в силу в декабре 2022 года.

20 февраля 2024 года в сети появился список якобы запрещенных к продаже книг, в которых содержится ЛГБТ-пропаганда. В перечень попали более 250 произведений, среди которых есть книги Достоевского, Мураками, Коэльо, Уайльда, Пруста и других классиков. «Мегамаркет» подтвердил подлинность списка и сообщил, что уже скрыл карточки этих книг на своем сайте. При этом инициатор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, депутат Александр Хинштейн заявил, что этот «черный список» неактуален, а произведениям из него ничего не грозит.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об отношении в России к представителям ЛГБТ.