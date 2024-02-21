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«Под стук собственных копыт»: Расторгуев об опасности новых песен

Лидер «Любэ» Расторгуев рассказал, что на юбилейных концертах споет только хиты

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Накануне концертов «Любэ» 22 и 23 февраля в московском «Крокус Сити Холле», посвященных 35-летию группы, ее лидер Николай Расторгуев рассказал о том, как выбирает песни для выступлений. Его цитирует РИА Новости.

По словам Расторгуева, вместе с композитором Игорем Матвиенко они выбрали то, что зрители на самом деле любят и хотят услышать

«Новые, неопробованные композиции запускать очень опасно, потому что они могут не зайти — и тогда уйдешь под стук собственных копыт», — пошутил артист.

Он отметил, что свой день рождения 21 февраля уже много лет не отмечает, поскольку на следующий день всегда сольные концерты.

«К гастролям мы люди привычные: еще в вокально-инструментальных ансамблях в 1980-е для нас было абсолютно нормальным дать два-три концерта в день. А как-то было и 11 выступлений в день! Мы занимаемся любимой работой, и это доставляет нам удовольствие», — добавил, отметив, что основными нагрузками считает переезды и бессонные ночи, а не шоу.

Ранее Николай Расторгуев рассказал, начал репетировать песню исполнителя ST для юбилейного концерта.

Ранее рэпер ST выпустил новую песню «Дай ему сил», а также исполнил ее перед военнослужащими Росгвардии в зоне СВО.

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