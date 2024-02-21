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Дарья Донцова написала три книги за два месяца 2024 года

Писательница Донцова призналась, что уже 25 лет пишет по книге в месяц

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Газета.Ru

Писательница Дарья Донцова (настоящее имя Агриппина Донцова) призналась, что уже 25 лет пишет по книге в месяц. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Это мой такой очень приятный график. Двенадцать книг в год», — уточнила она.

По словам писательницы, ей нравится работать над книгами, а в этом году она сдала уже три — то есть больше обычного. Донцова напомнила, что кроме детективов пишет и детские книги из серии «Сказки прекрасной долины». Свои книги она пишет от руки, хотя владеет компьютером и пользуется соцсетями.

На пресс-конференции, посвященной 25-летию творческой карьеры Донцовой, начальник отдела остросюжетной литературы «Эксмо» Евгений Соловьев напомнил, что на данный момент она выпустила 258 детективов, около 20 книг из серии «Сказки прекрасной долины», а также кулинарные и автобиографические произведения.

Всего у Донцовой шесть циклов детективов: «Любительница частного сыска Даша Васильева», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», «Джентльмен сыска Иван Подушкин», «Детектив на диете. Татьяна Сергеева» и «Любимица фортуны Степанида Козлова».

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