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Солистка «Миража» обиделась на Шевчука после слов о проститутках

Певица Гулькина рассказала, что Шевчук сравнил «Мираж» с проститутками

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Певица Наталия Гулькина в интервью «PROжизнь» вспомнила, как солист ДДТ Юрий Шевчук сравнил звезд из «Миража» с проститутками.

«Мне кажется, что, когда «Мираж» взлетел и стал безумно популярным, он подумал: «А что это за музыка-то? Что в ней хорошего? Кому нужны эти свистушки малолетние?» И вот с такой позиции он нас просто отчихвостил в микрофон прямо перед зрителями. Типа, что сейчас выйдут на сцену чуть ли не проститутки какие-то», — рассказала Гулькина.

При этом она отметила, что в свое время «Мираж» и другие поп-группы выступали в сборных концертах после рокеров. Гулькина убеждена, что это не самая лучшая идея — соединять на одном мероприятии столь разноплановых исполнителей. По словам артистки, в них часто летели бутылки, а фанаты рок-групп не самым вежливым способом просили поп-звезд уйти со сцены.

«Конечно, были и наши поклонники. Но они не могли к нам пробиться через стену этих реально пьяных, агрессивных рокеров», — пожаловалась Гулькина.

Ранее Наталия Гулькина вспомнила, как солистки «Миража» боялись оголяться на сцене в 90-е.

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