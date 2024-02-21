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Пушкинский музей купил картину учителя Рубенса «Поклонение волхвов»

Пушкинский музей купил картину Отто ван Вена «Поклонение волхвов»

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Пушкинский музей купил картину учителя Питера Пауля Рубенса, знаменитого фламандского художника Отто ван Вена «Поклонение волхвов». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу музея.

Сейчас увидеть работу художника можно в 10-м зале Главного здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ). После реэкспозиции «Поклонение волхвов» будет расположено рядом с картинами Рубенса. Картина была написана примерно в 1600 году — тогда Отто ван Вен пользовался популярностью и часто писал работы по заказу монастырей, храмов и гильдий ремесленников.

Недавно картина русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь», которую он написал в 1878 году, была продана на аукционе за 92 млн руб. Новых владельцев также нашли произведения «Патриарх Филарет» кисти Ильи Репина (29,5 млн руб.) и «Гималаи» Николая Рериха (12 млн руб.). Также проданы на аукционе «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» за авторством Василия Верещагина (9,5 млн руб.) и статуя «Кентавр указующий» скульптора Эрнста Неизвестного.

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