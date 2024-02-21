Пушкинский музей купил картину учителя Рубенса «Поклонение волхвов»

Пушкинский музей купил картину учителя Питера Пауля Рубенса, знаменитого фламандского художника Отто ван Вена «Поклонение волхвов». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу музея.

Сейчас увидеть работу художника можно в 10-м зале Главного здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ). После реэкспозиции «Поклонение волхвов» будет расположено рядом с картинами Рубенса. Картина была написана примерно в 1600 году — тогда Отто ван Вен пользовался популярностью и часто писал работы по заказу монастырей, храмов и гильдий ремесленников.

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