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Звездный адвокат об обвинениях Костюшкина к Киркорову: «Это шутка»

Адвокат Добровинский назвал шуткой обвинения Костюшкина в адрес Киркорова

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Маска/VK

Адвокат Александр Добровинский считает, что не стоит серьезно относиться к обвинениям певца Стаса Костюшкина к своему коллеге Филиппу Киркорову, назвав их шуткой. Слова защитника передает NEWS.ru.

«Он сказал вчера в виде шутки. Я думаю, это шутка. Думаю, что образ Костюшкина в суде будет трудно доказать», — подчеркнул адвокат.

20 февраля Костюшкин заявил, что подает в суд на Киркорова. Костюшкин пояснил, что считает плагиатом образ, в котором Киркоров появился на шоу «Маска». Тогда музыкант надел черный парик и очки для зрения, отказавшись от пестрых нарядов со стразами. По мнению певца, новый имидж Киркорова похож на его образ, который он назвал «Виталиком».

«Я десять лет создавал «Виталика», и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — заявил исполнитель.

Позднее пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская посмеялась, узнав об обвинениях Костюшкина. Она добавила, что не станет их комментировать.

Накануне сообщалось, что в сети резко отреагировали на появление Киркорова в шоу «Маска». О том, что Киркоров официально сохранит за собой место в жюри «Маски», стало известно 16 февраля.

Ранее сообщалось, что звезда «Великолепного века» разочаровал российских фанаток.

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