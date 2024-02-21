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Режиссер рассказал, почему в Японии не отменяют русскую культуру

Режиссер Миура признался, что японцы скучают по артистам из России

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Chiten Kyoto/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Режиссер Мотои Миура признался в беседе с «Известиями», что в Японии скучают по российским артистам и отношение японцев к русской классике не изменилось, несмотря на «отмену» на Западе.

«Русский балет в Японии любят и знают. Как раньше, так и сейчас у нас много фанатов Большого театра. Думаю, наши зрители хотят больше видеть современный театр», — признался постановщик.

Миура добавил, что японцы не объявляли бойкот русской культуре. По его словам, в Японии больше, чем где-либо в мире изучают русскую литературу. Интерес граждан Японии к русским классикам Миура назвал традицией и отметил, что некоторые русские писатели входят в список обязательных к прочтению произведений в японской школе.

«Я общаюсь с деятелями культуры, и они очень ценят российскую музыку, литературу, искусство. Среди моих друзей нет таких, кто бы не любил все это», — отметил режиссер.

Постановщик приехал в Россию, чтобы поставить в усадьбе Чехова спектакль «Вишневый сад». Миура признался, что на родину планирует привезти русскую водку, черную икру, которую ему подарили в Театре Наций и посуду.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле открыли памятник Пушкину.

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