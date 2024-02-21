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Гребенщиков рассказал о штрафе в $25 тыс. Алалыкиной после ухода из «Фабрики»

Певец Гребенщиков: Мария Алалыкина заплатила штраф, чтобы уйти из «Фабрики»

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Первый канал

Певец Михаил Гребенщиков заявил, что после ухода артистки Марии Алалыкиной из группы «Фабрика» продюсеры изменили контракт с участницами коллектива, а самой исполнительнице пришлось заплатить штраф. Его слова передает NEWS.ru.

«Мне кажется, на примере Маши Алалыкиной потом повально со всеми женскими группами стали прописывать в контракте: «Хочешь уйти — плати €250 тыс. (почти 25 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»)», — заявил Гребенщиков.

Музыкант считает, что Алалыкина подвела группу. Он вспомнил, что певице пришлось тогда выплатить неустойку в размере $25 тыс., то есть примерно 2 млн рублей по нынешнему курсу. Гребенщиков также добавил, что сейчас участники «Фабрики звезд» не поддерживают связь с Алалыкиной. При этом артист заявил, что во время своего участия в проекте певица показывала себя трудоспособным человеком — она больше всех хотела выступать на сцене.

В конце 2002 года главный продюсер «Фабрики звезд 1» Игорь Матвиенко основал женскую поп-группу «Фабрика». Ее участницами стали Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина. Спустя три месяца девушка ушла из шоу-бизнеса, приняла ислам и посвятила себя семье.

Ранее певец Стас Костюшкин заявил, что подает в суд на Киркорова из-за образа на «Маске».

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