Звезде «Пацанок» сделали предложение: «Я в шоке»

Звезда реалити-шоу «Новые Пацанки» и «Большие девочки» Амина Усманилаева рассекретила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свою помолвку.

«Мне сделали предложение. Ну я в шоке, конечно», — написала девушка.

Об избраннике Усманилаевой практически ничего неизвестно. В опубликованном ролике шоувуман показывает возлюбленного со спины. На нем также видно, как молодой человек надевает помолвочное кольцо на палец Усманилаевой.

Ряд поклонников поздравили девушку, порадовались за нее и за то, что она стала «пацанкой, которая реально изменилась в лучшую сторону». При этом не все подписчики Усманилаевой поверили в искренность ее сообщения, увидев в ролике постановку.

«Аминка, если это действительно правда, то я искренне рада за тебя»; «Вы самая красивая пара, которую я видела»; «Ему повезло с тобой, самая завидная невеста», — написали в комментариях.

В конце января Усманилаева уже выкладывала видеоролик со своим возлюбленным. На нем пара ходит под руку по городу, сидит в кафе, а затем мужчина дарит девушке букет роз. Свой пост шоувумен сопроводила фразой: «Встретив тебя, моя жизнь изменилась».

Ранее сообщалось, что звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес.