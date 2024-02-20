Бойцы СВО потребовали снести памятник Жванецкому

Бойцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), потребовали снести недавно установленный в Ростове-на-Дону памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

На видеозаписи видно, как мужчины называют Жванецкого русофобом.

«Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а все, что нам дорого, исчезло», — заявил один из бойцов.

Солдаты также добавили, что инициаторы установки памятника оскорбили русский народ.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в так называемый черный список «запрещенных» в России персон включат еще как минимум 200 человек.

По его словам, почти все люди, именами которых планируется пополнить список «запрещенных» персон – известные личности, которые «предали свою страну».

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.