Продюсер Витаса объяснил, почему певец не выступает в России

Продюсер певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) Сергей Пудовкин заявил, что российскому зрителю не стоит ждать выступлений артиста в России. Его слова передает mk.ru.

«Он, наверное, сейчас не так широко представлен, как во времена жабр. Но в Китае он работает по контракту на двух больших проектах», — подчеркнул продюсер.

Тем самым Пудовкин намекнул на образ Витаса с жабрами на шее, которым артист покорил публику в начале 00-х годов с выходом композиции «Опера №2». После этого певец какое-то время ходил в водолазках и свитерах с высоким горлом, намекая на то, что под его одеждой действительно скрываются жабры.

19 февраля Витасу исполнилось 45 лет. Пудовкин также рассказал, почему артист не устроил вечеринку по случаю юбилея, а отметил день рождения в домашней обстановке с семьей. Продюсер назвал певца «одним из самых нетусовочных артистов».

«Просто Витас хороший отец и сейчас может себе позволить проводить побольше времени с семьей», — добавил продюсер.

До этого Пудовкин рассказывал, что Витасу вполне достаточно китайской аудитории как для самореализации, так и для заработка.

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