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Юрий Антонов рассказал, почему отказывается от сольных концертов

Певец Юрий Антонов заявил, что отказался от концертов в России из-за возраста

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Юрий Антонов признался, что не заканчивает свою трудовую деятельность в России, однако отказывается от проведения сольных концертов. Об этом певец рассказал в беседе с mk.ru.

«Да, я работаю. Но в основном в студии сейчас, записываю новые песни. <...> Нет уже особого желания ездить по стране с концертами. В моем возрасте это странно будет», — отметил Антонов.

19 февраля Антонову исполнилось 79 лет. Он признался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не все сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами со здоровьем.

Свой день рождения певец встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

«Все прошло хорошо. Поздравили все, кому положено. Конечно, мне дарили и подарки. Но не хочу о них рассказывать: в моем возрасте это не скромно», — заявил артист.

В начале декабря 2023 года Юрий Антонов сообщил, что не планирует выступать на новогоднем концерте в Москве. Он объяснил, что причиной подобного решения стали проблемы с ногами. В то же время артист уточнил, что будет принимать участие во многих съемках для телепередач.

Ранее стало известно, что Петросяна выписали из больницы после новостей об операции на руке.

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