Юрист объяснил, почему нельзя изъять замок у Пугачевой

Юрист Дмитрий Краснов признался в беседе с «Вечерней Москвой», что новый закон о лишении имущества и почетных званий за фейки об армии РФ не коснется недвижимости Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры», — подчеркнул Краснов.

Он добавил, что нельзя говорить о том, что государство может конфисковать замок в Грязи Пугачевой по новому закону, так как подобного рода действия стали бы неправомерными. Краснов также отметил, что Пугачева не имеет статуса иностранного агента.

До этого Telegram-канал Shot заявлял, что в Госдуме призвали МВД проверить, можно ли изъять у Галкина и Пугачевой недвижимость по закону о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что артисты «идут против своего народа». По мнению политика, певицу нужно лишить не только замка, но и звания народной артистки.

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