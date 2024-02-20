Лидер группы «Мираж» сломал ногу перед концертом в Москве

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов признался «Газете.Ru», что сломал ногу перед своим недавним выступлением в Москве.

«Когда я настраивал звук, во время саундчека, моя нога подвернулась на каких-то конструкциях, что-то в ней хрустнуло, а из глаз звездочки полетели», — вспомнил инцидент музыкант.

Он признался, что закончил свои дела и поехал в клинику, где ему сделали рентген. Позднее врачи рассказали артисту, что он получил «перелом какой-то там плюсневой кости». Ему посоветовали пить обезболивающее, а также «лежать и не шевелиться» на протяжении шести недель, находясь с ортезом на ноге.

«Я ему [врачу] говорю — а можно таблетки заменить на алкоголь, он говорит — можно. А на сцену можно? Говорит — нельзя, надо ногу не беспокоить», — посетовал музыкант

Впрочем, отметил Горбашов, он все-таки сыграл на концерте, сидя на барном стуле. Мероприятие состоялось 17 февраля в московском клубе «1930».

Первый альбом советской и российской группы «Мираж» — «Звезды нас ждут» — вышел 35 лет назад. С 1991 года солисткой коллектива является певица Екатерина Болдышева, чей голос звучит в третьем альбоме группы «Не в первый раз». Ее напарник и возлюбленный — гитарист Алексей Горбашов — в составе «Миража» с 1988 года.

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