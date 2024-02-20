Рэпер Matrang может вернуться в Россию после задержания в Таиланде

Рэпера Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) заметили в аэропорту Пхукета, до того, как он улетел на утреннем рейсе в Москву. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Очевидица рассказала каналу, что рэпер был «явно не в себе», находясь в аэропорту. Он отказался с ней фотографироваться, побоявшись, что начнется суета.

До этого сам певец признавался, что планирует вернуться в Россию 29 февраля. Хадзарагов рассказывал, что сменил номер и признавался, что по возращении его будут от «чего-то лечить». Помимо этого, артист уверял, что ушел из музыки. Он также попросил поклонников отправить ему денег на еду, так как родственники, друзья и лейблы отказываются ему помогать.

19 февраля стало известно, что Хадзарагова задержала полиция Таиланда в кафе на острове Пхукет. На видео, опубликованном Shot, исполнитель заявил, что некий подписчик обратился в полицию и оклеветал его. По словам артиста, его везут в отделение для проверки документов. Хадзарагов также предположил, что его депортируют в Москву. При этом он сказал, что готов вернуться в российскую столицу.

Ранее сообщалось, что РАО планирует отозвать иск к Киркорову на 2 млн рублей после его поездки в ДНР.