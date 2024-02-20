Режиссеру Королеву грозит 9 лет колонии за фейки о ВС РФ

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала осудить на девять лет колонии общего режима режиссера Всеволода Королева за фейки о ВС РФ. Об этом пишет MR7.RU.

До ареста Королев снимал фильмы об обвиняемых по статье о распространении фейков о ВС РФ журналистке Марии Пономаренко и художнице Александре Скочиленко. Суд над ним начался 17 октября 2023 года.

20 февраля в ходе прений в здании Выборгского районного суда Санкт-Петербурга прокурор потребовал осудить Королева на девять лет заключения с учетом «общественной опасности содеянного». Также ему могут запретить делать публикации в интернете в течение четырех лет после освобождения из колонии и администрировать какие-либо информационные проекты.

До этого Скочиленко обжаловала приговор за распространение фейков.

Ее приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции министерства обороны России. Художница оставалась под стражей в течение полутора лет.

Ранее член СПЧ Меркачева заявила, что за убийство дают меньше, чем Саша Скочиленко получила за ценники.