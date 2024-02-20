Анастасия Костенко рассказала о партнерских родах: «Не передать, как круто»

Модель и блогер Анастасия Костенко в своем Telegram-канале поблагодарила мужа Дмитрия Тарасова за присутствие на четвертых родах.

«Мой любимый муж, я невероятно благодарна, что нас когда-то свела судьба. Мы и правда с каждым годом, с каждым нашим малышом ближе, роднее и влюбленнее. Партнерские роды — это даже не объяснить, как круто. Благодарю тебя, моя любовь», — написала Костенко.

Она отметила, что после возвращения из госпиталя осознала, что ее семейный быт уже налажен. По словам Костенко, ее малышу предстоит влиться в режим семьи по примеру своих сестер и брата. Модель подчеркнула, что дети окрыляют ее, а их слова поддержки придают матери сил.

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и двух дочерей — Милану и Еву. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. 15 февраля модель вновь родила. Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен.

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