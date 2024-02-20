Андрей Губин объяснил, почему Пугачева отказывалась выступать с Ротару или Вайкуле

Певец Андрей Губин в разговоре с WomanHit заявил, что Алла Пугачева могла отказывать петь с именитыми коллегами по разным причинам.

«Причины разные могут быть: например, у Аллы Борисовны нет хорошего хита, а у Софьи Михайловны есть. Тогда логично, что рядом с ней появляться не хочется. Или Ротару, например, худая, а Пугачевой надо на диету садиться. Тоже не в ее пользу сравнение. Это все текущие дела», — пояснил Губин.

При этом он заверил, что Примадонна не перекрывала никому доступ в шоу-бизнес. Губин уточнил, что Пугачева могла помочь кому-то из талантливых молодых артистов при помощи тех же «Рождественских встреч». По мнению музыканта, певицу обвиняют в этом только не очень талантливые артисты, которым не повезло завоевать популярность среди аудитории.

«Во-первых, это люди, которые сами не сильно талантливые. Что-то не получалось, потом говорили так про нее. Во-вторых, может у них не было хороших композиций, поддержки, продюсирования. Почему бы не сделать себе промоушен потом за счет ее имени?» — отметил Губин.

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