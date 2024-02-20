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«Упадем и разобьемся?»: Мария Кравченко о борьбе с выгоранием

Юмористка Кравченко заявила, что внезапный отпуск помог ей побороть выгорание

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Lev Ilyin/Global Look Press

Юмористка Мария Кравченко в интервью «Теленеделе» рассказала, как внезапный отпуск помог ей справиться с сильной усталостью и выгоранием.

«Уезжала всего на неделю, но этот отпуск оказался именно тем, что мне требовалось на тот момент. До поездки я полгода работала почти без выходных, в месяц оставались не занятыми один-два дня», — посетовала Кравченко.

По словам артистки, в конце января она попросила у своей коллеги Татьяны Морозовой подменить ее, так как она выбилась из сил. Кравченко отыграла последний спектакль перед отпуском и с «горящими глазами» поехала в аэропорт. Юмористка призналась, что ее не смутила ни задержка рейса, ни неисправный борт.

«Было плевать на все, давайте просто полетим! Упадем и разобьемся? Ну значит такая судьба. Я ничего не боялась, только хотела уехать», — вспомнила юмористка.

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