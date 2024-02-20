Солист «Любэ» рассказал, как подарил грузовик бойцам на передовой: «Урал» нужен?»

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал NEWS.ru, как купил для российских солдат грузовик «Урал» во время гастролей.

По словам музыканта, во время выступлений в Челябинской области ему удалось встретиться со своим товарищем, командиром интернациональной бригады «Пятнашка», героем ДНР Ахрой Авидзбой. Расторгуев признался, что идея подарить другу «Урал» пришла ему во время выступления в Миассе, где расположен автомобильный завод «Урал».

«Я говорю: «Урал нужен?» Ахра: «Конечно, еще бы». Я говорю: «А какой?» Их там несколько модификаций. Он мне назвал, я напросился на прием к директору завода, с ним поговорил. Он понял все. И я приобрел «Урал» прямо с первых рук, с конвейера», — вспомнил Расторгуев.

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