Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Юлия Снигирь ответила на критику «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина

Актриса Снигирь: фильм Локшина вызывает желание перечитать роман Булгакова

close
100%
АМЕДИА

Актриса Юлия Снигирь, которая сыграла главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, в интервью РИА Новости ответила на критику фильма.

«Я с уважением отношусь к классике и ее бережному прочтению. Но при этом считаю, что у режиссера должен быть какой-то угол зрения. Хочется понимать, о чем именно он рассказывает. Речь не идет ни о каком эпатаже — о голой Заречной или Борисе Годунове в противогазе, но режиссер должен быть виден», — пояснила Снигирь.

Она считает, что работа Локшина не осовременивает произведение Булгакова, хотя и передает контекст написания самого романа. По мнению артистки, просмотр «Мастера и Маргариты» вызывает желание перечитать книгу российского классика, что Снигирь сочла «замечательным».

12 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

Ранее Милош Бикович заявил о скандалах в шоу-бизнесе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами