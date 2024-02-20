Юлия Снигирь ответила на критику «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина

Актриса Юлия Снигирь, которая сыграла главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, в интервью РИА Новости ответила на критику фильма.

«Я с уважением отношусь к классике и ее бережному прочтению. Но при этом считаю, что у режиссера должен быть какой-то угол зрения. Хочется понимать, о чем именно он рассказывает. Речь не идет ни о каком эпатаже — о голой Заречной или Борисе Годунове в противогазе, но режиссер должен быть виден», — пояснила Снигирь.

Она считает, что работа Локшина не осовременивает произведение Булгакова, хотя и передает контекст написания самого романа. По мнению артистки, просмотр «Мастера и Маргариты» вызывает желание перечитать книгу российского классика, что Снигирь сочла «замечательным».

12 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

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