Кудрявцева похвалила Никиту Кологривого

Телеведущая Лера Кудрявцева похвалила актера Никиту Кологривого в шоу «Секрет на миллион».

Кудрявцева и бывшая участница группы «Мираж» Маргарита Суханкина поговорили с Кологривым в эфире программы. Песни в исполнении Суханкиной звучат в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где снимался актер.

Кологривый сделал комплимент красоте телеведущей и певице. Он отметил, что благодаря «Слову пацана» смог пообщаться с Суханкиной. Кудрявцева назвала артиста «прекрасным мальчишкой».

Кологривый стал известен благодаря роли Кощея в сериале «Слово пацана». Однако после успеха проекта артист оказался в центре скандала.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

В феврале Никита Кологривый заявил, что пластические операции и установка виниров не ускорят путь к славе. Он рассказал, что артист ценен «нутром» и жизненным опытом.

Ранее Пригожин заявил, что Кологривый хорошо подходит на роль Жириновского.