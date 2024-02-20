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Петросян понадеялся, что его юбилейный концерт состоится

Комик Петросян заявил, что надеется на проведение юбилейного концерта

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petrosyanevgeny/bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Евгений Петросян понадеялся в беседе с РИА Новости, что его юбилейный концерт состоится.

Концерт «60 лет на эстраде» должен пройти 2 марта.

12 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц.
По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве. На карете скорой помощи его увезли в клинику. Других деталей случившегося не сообщается.

Согласно информации телеканала «360», Петросян сломал правое плечо, сейчас он в гипсе, проходит подготовку к операции. В больнице комик лежит не под своей фамилией.

13 февраля стало известно, что супруга юмориста Татьяна Брухунова уехала в Китай на фоне сообщений о его госпитализации. Супруга близкого друга Петросяна Георгия Терикова заявила, что не смогла связаться с Брухуновой.

15 февраля Петросян опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации. Он рассказал, что находится на плановой проверке.

Ранее Брухунова впервые прокомментировала сообщения о здоровье Петросяна.

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