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Солист группы «Непара» ответил на фото с якобы любовницей

Певец Александр Шоуа опроверг наличие любовницы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Певец Александр Шоуа опроверг в беседе с изданием «СтарХит» наличие любовницы.

Шоуа спровоцировал слухи об изменах жене в феврале после того, как в сети были опубликованы снимки с певцом. На них артист проводит время с незнакомкой в ресторане, обнимается и смотрит с ней ролики. Исполнитель признался, что сначала посмеялся над слухами. Однако певцу стало не до смеха, когда друзья начали спрашивать его об этих кадрах.

Шоуа уверил, что в его семье все хорошо, а единственная женщина в его жизни — его жена Наталья. Он объяснил, что на фото запечатлена его сотрудница, которая ведет социальные сети группы «Непара», а также личные аккаунты певца.

«Наверно, не надо пояснять, что мы «оживленно обсуждали» работу по будущему концерту 29 февраля. У нас в коллективе со всеми нежные отношения, но не надо путать границы. Поэтому тема закрыта», — заключил артист.

В августе 2023 года жена Александра Шоуа Наталья родила сына. Для супруги артиста малыш стал вторым ребенком, а для певца – третьим. У исполнителя также есть дочь от первой жены.

Ранее бывший муж Ольги Бузовой стал отцом в пятый раз.

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