Звезда «Ворониных» рассказал о проблемах с ролями

Актер Георгий Дронов признался в беседе с «Пятым каналом», что режиссеры воспринимали его актером одной роли после выхода сериала «Воронины».

Дронов назвал это неудивительным, так как «Ворониных» снимали больше десяти лет. Актер рассказал, что потребовалось много времени и «смелость» от продюсеров и режиссеров, чтобы он стал получать разные роли.

Дронов поблагодарил режиссера Дмитрия Дьяченко, который один из первых увидел в нем разнопланового актера. Артист снялся в триллере «Бешенство».

«Он отнесся ко мне не как к Косте Воронину, а как к актеру, который просто долгое время играл одну роль… Он понял, что я, слава Богу, могу снимать эту маску и быть совершенно другим», — поделился артист.

Георгий Дронов дебютировал в кино в 1992 году. Он получил наибольшую известность по ролям в проектах «Воронины», «Ночной дозор» и «Саша+Маша». В его фильмографии более 40 работ.

Дронов сыграл в таких картинах, как «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Сестры», «Девушки с Макаровым». Он также снимал сериал «Счастливы вместе», где исполнил эпизодическую роль.

Ранее Георгий Дронов заявил, что не может контролировать свой вес.