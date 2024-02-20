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Снигирь о сравнении с Анной Ковальчук: «Самая загадочная тема»

Актриса Снигирь: у нового фильма «Мастер и Маргарита» и сериала Бортко мало общего

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АМЕДИА

Актриса Юлия Снигирь назвала самой загадочной темой сравнения ее в новом фильме «Мастер и Маргарита» с Анной Ковальчук в сериале Владимира Бортко. Об этом сообщает РИА Новости.

Снигирь считает, что сериал Бортко имеет мало общего с картиной Михаила Лошкина, несмотря на то, что картины поставили по одному произведению – роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Она отметила, что в эти проектах ее героиня показана по-разному.

«А дальше начинается вкусовщина и полярные мнения на одни и те же вещи: «Снигирь слишком безвольна», «Снигирь слишком резкая», «Снигирь волевая и хрупкая», «Снигирь слишком худая», «Снигирь тонкая и неземная» ... Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят», — поделилась артистка.

В феврале народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», заявил, что не смотрел и не будет смотреть новую экранизацию романа.

Ранее звезда «Мастера и Маргариты» объяснила успех фильма.

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